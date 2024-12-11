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خارج الحدود

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

تدین جمهورية مصر العربية الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضى السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلى بتكريس وجوده غير الشرعى وتوسيع نطاق سيطرته فى الأراضى التى احتلها داخل العمق السورى.

 

احتلال الأراضي السورية

وتجدد مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلى بسوريا وحالة السيولة والفراغ التى تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

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الاراضي السورية الاستهداف الإسرائيلي العمق السوري الجيش الإسرائيلي احتلال الأراضي السورية مصر

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