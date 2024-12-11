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خارج الحدود

لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري وجواره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية.

لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري

وفي السياق ذاته أعربت مصر عن رفضها لسيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل. 

وتلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس اتصالًا من أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا

وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

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ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الاعتداء على سوريا

كما أكد عبد العاطي موقف  مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على ان هذه التحركات تعد احتلالًا لأراض سورية وانتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية

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