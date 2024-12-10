الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظ الإسماعيلية: هدفنا تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في تطوير المحاور المرورية بالمحافظة

الموافقة على إدراج عدد من المناطق بخطة تطوير الطرق في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الرصف،
جانب من أعمال الرصف، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الجهود التي تبذلها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤؛ لتحسين جودة الحياة للمواطن في الإسماعيلية، وتطوير الطرق والمحاور المرورية المختلفة. 

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الطرق والنقل بالإسماعيلية تعيد الشئ لاصله ببعض المناطق 

بدأت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، في تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بمدينة فايد، لحين إدخال الغاز بفايد، ثم وضع خطة شاملة لإعادة رصف وتطوير جميع الشوارع عقب انتهاء أعمال المرافق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية ورفع معوقات السير بالشوارع والطرق.  

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

وضع خطة لرفع كفاءة طريق البلاجات 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أنه من المقرر وضع خطة لرفع كفاءة طريق البلاجات، التعاون، ومنطقة جاردن سيتي بحي ثالث، حيث تعتبر هذه المناطق الأقرب زمنيًّا للعمل، وتهيب المديرية بالمواطنين الإبلاغ عن أي قطوعات في الشوارع لعلاجها بشكل فوري، من خلال الاتصال على الرقم الأرضي ٠٦٤٣٢٠٢٧٦٤، وذلك خلال أيام العمل الرسمية باستثناء الجمعة. 

 

إدراج عدد من الخطط الجديدة لتطوير الطرق 

ولفت الى أن محافظ الإسماعيلية وافق على إدراج عددًا من المناطق ضمن خطة الرصف المستقبلية، ومنها مناطق العبور بحي ثان، الشهداء بحي ثان، الحرفي والرابعة حرفي، التمليك بالكامل بحي ثالث، حي السلام بحي ثان، مدينة التل الكبير، مدينة المستقبل، والقصاصين؛ لذا فيتم استثنائها حاليًا من خطة أعمال إعادة الشيء لأصله.

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

تأتي هذه الجهود لتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في تطوير المحاور المرورية بالمحافظة. 

 

 

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