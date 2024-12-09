انطلاق فعاليات ورشة الإخراج والتمثيل بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

شهدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم الإثنين فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل المتخصصة في الإخراج والتمثيل، والتي تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء 10 ديسمبر.

مشاركة 30 طالبا وطالبة

وشهد اليوم الأول مشاركة 30 طالبًا وطالبة من مختلف كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، حيث تضمنت الورشة تدريبات مكثفة على فنون الأداء التمثيلي. وتركزت التدريبات على مهارات الاستعداد الجسدي والثبات الانفعالي، بهدف تمكين المشاركين من تعزيز وعيهم بثقافة الممثل، ما يسهم في بناء قدراتهم لتجسيد الشخصيات الفنية بوعي وإبداع.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

دعم كمال للتنشطة الطلابية

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر رئيس جامعة قناة السويس مندور التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية الفنون في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية.

وأوضح " مندور" أن هذه الورشة تأتي كجزء من استراتيجية جامعة قناة السويس لتعزيز الإبداع واكتشاف المواهب بين طلابها، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنشطة الأكاديمية والثقافية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

تجربة علمية جديدة للطلاب

من جانبه، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن الورشة تمثل تجربة تعليمية فريدة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الفنية لدى الطلاب. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم أنشطة نوعية تساهم في صقل مواهب الطلاب وتلبية تطلعاتهم.

وأوضحت الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، أن الورشة تعد خطوة نحو تمكين الطلاب من اكتشاف إمكانياتهم الفنية وتوظيفها بشكل إبداعي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

فيما أكدت الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والفنون المختلفة.

كما أشار الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن هذه الورشة جاءت استجابة لرغبة الطلاب في استكشاف مجالات الإخراج والتمثيل، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم الأنشطة التي تعزز ثقافة الإبداع.

أدار الورشة أحمد كمال، المخرج المعتمد من وزارة الثقافة، والذي قدم تدريبا عمليا حول أساسيات الأداء التمثيلي والتحضير للشخصيات، حيث ركز على أهمية استعداد الممثل جسديًا وذهنيًا لتجسيد الأدوار بنجاح.

تُقام الورشة بتنظيم إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وتحت متابعة الأستاذ ممدوح عثمان والأستاذة مروة عدلي، مسئولي الأنشطة الطلابية.

كما تأتي بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، لتكون بداية لسلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية.





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