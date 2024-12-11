شبورة مائية على طرق الإسماعيلية الزراعية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، منذ ساعات الصباح الأولى، من اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة تسببت في حجب الرؤية في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية.





وبالرغم من أن الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا إلا أن الشبورة ما زالت تغطي بعض طرقات الإسماعيلية الزراعية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، المواطنين من ظهور شبورة كثيفة.

موعد نزول الشبورة المائية

وأشارت الشبكة الوطنية في بيان إلى أن الشبورة من المتوقع أن تبدأ في التشكل منذ الساعة الرابعة فجرا من يوم غد الاثنين وتستمر حتى الصباح الباكر وتبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية.

إرشادات القيادة الآمنة خلال الشبورة

ونشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عددا من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

أبرز الإرشادات لتلافي الحوادث

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال

وأضافت الشبكة أنه في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير.

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم ١١٤.













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