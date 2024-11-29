مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لعبور ميتلاند الدنماركي بدوري الأوروبي (فيديو)

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمام ميتلاند الدنماركي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي 2024/ 2025.

وأحرز آينتراخت فرانكفورت هدفًا مبكرًا بالدقيقة 7 من عمر الشوط الأول عن طريق هوجو لارسون من أسيست رائع من عمر مرموش.

وتعادل ميتلاند عن طريق نامدي كولينز هدف في مرماه بالدقيقة 48.

⚽️GOAL🇪🇺 | Midtjylland 1-1 Eintracht Frankfurt | Gogorzapic.twitter.com/0BBQim4FER — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 28, 2024

وأحرز هدف التقدم لآينتراخت فرانكفورت عمر مرموش في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

Omar Marmoush scores from the spot! E.Frankfurth has lead again!pic.twitter.com/nfJrxlmw4h — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 28, 2024

وتواجد عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي لمباراة ميتلاند الدنماركي.

تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني

وشارك عمر مرموش في جميع مباريات الفريق في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين حاسمين أمام بشكتاش وسلافيا براج، وصنع هدفًا أمام آر إف إس، إجمالًا، لعب مرموش 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

ويدخل فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة بينما يعاني ميتيلاند في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط فقط.

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