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رياضة

رد صادم من مورينيو بشأن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لـ فنربخشة

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، بشكل صادم على تساؤل بشأن إمكانية انضمام مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، للعب تحت قيادته مجددًا في الدوري التركي.

وترددت أنباء سابقة عن نية النادي التركي في ضم الأسطورة البرتغالية إلى صفوفه.

وأشرف  مورينيو على تدريب رونالدو سابقًا في ريال مدريد، وفاز الثنائي بلقب بطل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

مورينيو لا يريد ضم كريستيانو رونالدو 

وقال مورينيو في تصريحات أبرزها الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "كريستيانو رونالدو لن يأتي إلى  فنربخشة، لدي 3 مهاجمين جيدين ولا أحتاج إلى مهاجم آخر".

وأضاف: "كريستيانو سيظل كريستيانو دائمًا، ولكنني لا أريده لأنني راضٍ عن مهاجمي فريقي".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها مورينيو على أخبار اقتراب "الدون" من فنربخشة، إذ قال سابقًا: "ربما يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام، لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال، أو ربما سيزور صديقه القديم جوزيه، إذ يمكننا تناول الطعام في فندقي".

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في جدول الدوري التركي، برصيد 32 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

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