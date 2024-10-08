الإصابة تبعد ويليامز عن منتخب إسبانيا

أكمل منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، مرانه الأول استعدادا لمواجهتيه أمام الدنمارك وصربيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، في غياب النجم الشاب نيكو ويليامز الذي يعاني من كدمة في منطقة الحوض.

وجرى المران وسط أجواء باردة في مدينة (لاس روثاس) الرياضية في مدريد، حيث شهد مشاركة جميع اللاعبين الذين استدعاهم لويس دي لا فوينتي لهذا المعسكر، باستثناء نيكو ويليامز.

وأصيب الجناح الشاب، 22 عاما، بكدمة في منطقة الحوض خلال مباراة فريقه أتلتيك ببلباو في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي أمام ألكمار الهولندي، وسيغيب على إثرها عن مواجهتي "الماتادور" أمام الدنمارك وصربيا في دوري الأمم.

وبدأ المران بمحاضرة سريعة من دي لافوينتي للاعبيه، ثم بدأ اللاعبون في أداء بعض الفقرات البدنية، بالإضافة لبعض تدريبات الكرة سواء التسديد على المرمى، أو تناقلها تحت ضغط في مساحات مصغرة من الملعب.

ويستقبل المنتخب الإسباني منتخبي الدنمارك، في الـ 12 من هذا الشهر في مورثيا، ثم المنتخب البلقاني بعدها بثلاثة أيام في قرطبة.

ويحتل حامل اللقب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخب سويسرا، ب4 نقاط، بعد تعادل أمام صربيا، ثم انتصار كبير على سويسرا (1-4)، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإسكندنافي صاحب العلامة الكاملة في أول جولتين.