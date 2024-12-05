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رياضة

بيلينجهام يحقق رقما مميزا رغم خسارة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

بيلينجهام
بيلينجهام

حقق الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد رقما مميزا، خلال الخسارة أمام أتلتيك بيلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مقدمة من  الجولة 19 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".

وسجل لأتلتيك بيلباو، أليكس بيرنجير وجوركا جوروزيتا في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 79.

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جود بيلينجهام سجل في 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن حقق ذلك بظهوره الأول في المسابقة خلال  الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023، حيث سجل أيضا في أربع مباريات.

سقوط ريال مدريد أمام بيلباو

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة  أمام أتلتيك بيلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة ضمن الجولة 19 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".

وسجل لأتلتيك بيلباو، أليكس بيرنجير وجوركا جوروزيتا في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 79.

ووفقا  لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نادي ريال مدريد خسر 5 مباريات من آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، متكبدًا هزيمة واحدة أكثر مما تعرض له في مبارياته الـ73 السابقة (فاز 52، تعادل 17، خسر 4).

 

الخسارة الثانية لريال مدريد في الليجا


وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لـ ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد السقوط برباعية نظيفة ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

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