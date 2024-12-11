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خارج الحدود

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

رفض القضاء في ولاية نيويورك الأمريكية، الطعون المقدمة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإلغاء إدانتين تاريخيتين، إحداهما جنائية والأخرى مدنية، صدرتا خلال ولايته السابقة، وفقًا لما أورده تقرير لصحيفة لو فيجارو الفرنسية. 

رفض 3 طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب

واقترح المدعون في مانهاتن تعليق بعض الإجراءات حتى نهاية ولاية ترامب الثانية، في يناير 2029، لتجنب تعارضها مع مهامه الرئاسية.

وأشار التقرير إلى أنه في القضية الجنائية المعروفة باسم قضية "ستورمي دانيلز"، دافع المدعي العام لمانهاتن، ألفين براج، أمام المحكمة بأن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لإلغاء الإدانة فورًا يفتقر إلى الأساس القانوني.

وقال براج في مذكرة للقاضي خوان ميرشان: "لا يوجد أي مبرر قانوني لإلغاء لائحة اتهام أو حكم بالإدانة استنادًا فقط إلى نتائج الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أن الحصانة الرئاسية، في حال تطبيقها، لن تكون مبررًا لإلغاء حكم صادر بالإجماع عن هيئة المحلفين.

اتهامات تواجه ترامب بالتحيز


وأشار تقرير لو فيجارو إلى أنه في مايو الماضي، أدين ترامب جنائيًا بسبب ترتيبه دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإخفاء علاقة جنسية مزعومة تعود إلى العام 2006.

بدوره، نفى ترامب هذه العلاقة باستمرار واصفًا القضية بأنها ذات دوافع سياسية.

واتهم ترامب القضاء في ولاية نيويورك، التي يهيمن عليها الديمقراطيون، بخدمة أجندة خصومه السياسيين.

وقارن محامو ترامب، مؤخرًا، هذه القضية بالعفو الرئاسي الذي أصدره جو بايدن عن ابنه هانتر، مطالبين القاضي ميرشان بإلغاء لائحة الاتهام والحكم الصادر.

ولتخفيف العبء عن رئاسة ترامب، اقترح ألفين براج استبعاد عقوبة السجن أو تعليق الإجراءات الجنائية خلال فترة ولايته.

ترامب يواجه سجل قضائي مثقل


وواجه ترامب، الذي أدين مرة واحدة جنائيًا و3 مرات مدنيًا في نيويورك، تطورات إيجابية في القضايا الفيدرالية بعد إسقاط دعويين بفضل قرار المحكمة العليا الذي وسع نطاق الحصانة الرئاسية.

وأكد التقرير أنه مع ذلك، لا يزال ترامب يواجه في القضايا المدنية حكمًا بدفع غرامات تبلغ 454 مليون دولار نتيجة لاتهامات بالاحتيال المالي في إطار منظمة ترامب.

ورغم محاولات محاميه جون ساور لإلغاء هذا الحكم، رفضت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، هذا الطلب بشدة، امس الثلاثاء، مشيرة إلى غياب أي أساس قانوني للتخلي عن الحكم.

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الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الامريكي المنتخب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب منظمة ترامب ولاية نيويورك

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