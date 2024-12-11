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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومركز إبداع مصر الرقمية

جامعة بنها الاهلية
جامعة بنها الاهلية بالعبور، فيتو

شهد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية توقيع بروتوكول تعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا بنها" وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة في تنمية المهارات الرقمية.

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بروتوكول تعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا بنها" 

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الاهلية  للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ومديرو البرامج بالجامعة، والدكتور محمد عيد الاخضر المدير التنفيذي لشركة Right Solution المشغل لكريتيفا بنها، والمهندس محمد الأمير، ممثلا عن شركة Itida بمركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا بنها "، والمهندس مصطفى حسن المدير التنفيذي لشركة اوريجن للصناعات الهندسية.

جامعة بنها الأهلية: تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الشباب المصري

وقال الدكتور تامر سمير: إن جامعة بنها الأهلية تسعى من خلال توقيع هذا البروتوكول إلى بناء كوادر متميزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الشباب المصري على المستوى المحلي والعالمي بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور محمود شكل أن البروتوكول يهدف إلى تطوير قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

كما يتيح هذا التعاون للطلاب فرصًا للاستفادة من برامج تدريبية متقدمة، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى دعم مشروعاتهم الريادية، مما يسهم في خلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

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