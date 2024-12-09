الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها

المعرض الخيري لطلاب
المعرض الخيري لطلاب جامعة بنها، فيتو

 افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الملابس الخيري للطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

معرض ملابس خيري بجامعة بنها 

 وأكد الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل أبنائهم الطلاب جامعة بنها، مشيرا إلى أن المعرض يعقد على مدار يومين ويضم عددا كبيرا من قطع الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية للطلاب.

من جانبها أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها  بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة بنها محافظ القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

تأجيل محاكمة سائق و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

رئيس جامعة بنها يتلقى تقريرا عن المترددين على المستشفى الجامعي

انطلاق موسم حصاد السمك البلطي بالمزارع المفتوحة بـ"زراعة بنها"

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية