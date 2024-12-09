افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الملابس الخيري للطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

معرض ملابس خيري بجامعة بنها

وأكد الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل أبنائهم الطلاب جامعة بنها، مشيرا إلى أن المعرض يعقد على مدار يومين ويضم عددا كبيرا من قطع الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية للطلاب.

من جانبها أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام.

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