مدبولي: مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام.. والمتاحف المصرية ضمن الأفضل عالميًا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا في قطاع السياحة، موضحا أن المتحف المصري الكبير يُصنف ضمن أكبر 7 متاحف على مستوى العالم، مؤكدًا على دور السياحة والثقافة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك"، مشيرًا إلى أن مصر تطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقرار مؤسسات دولته.

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي أنه سيتم طرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، من بينها شركات "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

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