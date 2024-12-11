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أخبار مصر

مدبولي: بدء عمليات حفر جديدة في قطاع البترول قريبا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك"، مشيرًا إلى أن مصر تطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقرار مؤسسات دولته.

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي أنه سيتم طرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، من بينها شركات "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطاع البترول

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