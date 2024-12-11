رئيس الوزراء يزور أسوان السبت المقبل لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بكوم أمبو

رئيس الوزراء يزور أسوان، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى محافظة أسوان السبت المقبل، وذلك لافتتاح محطة للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

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