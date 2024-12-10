الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لبائع خضراوات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا على سائق لقتله والدته بالخانكة

جنايات بنها: الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا بالخانكة

السجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لبائع بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة بجنايات بنها  في القضية رقم 25373 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3556 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم ف إ"، 41 سنة، بائع خضراوات، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 20 / 8 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

الحكم على متهم بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية 

 وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز ذخيرة "4 طلقات خرطوش"، مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله، معاون مباحث مركز شرطة طوخ، أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لذلك الإذن أخبره مصدره السري عن مكان تواجده، فانتقل إلى حيث أخبره فأبصره مفترش الأرض وبجواره دراجة نارية، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وكذا 4 طلقات من ذات عيار السلاح الناري المضبوط، وكيس بلاستيكي شفاف بداخله 132 كيس بلاستيكي شفاف يحوي جوهر، وكذا كيس بلاستيكي شفاف بداخله 52 لفافة بلاستيكية تحوي جوهر "الهيروين"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة طوخ القليوبية

مواد متعلقة

افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها

جامعة بنها تحصد 20 ميدالية فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية

فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت "براية"

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا على سائق لقتله والدته بالخانكة

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تغيب شاليمار الشربتلي عن حضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

دريد لحام يناقض نفسه بعد سقوط بشار الأسد بعبارة غامضة ومثيرة للجدل

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة رسميا حتى 2028

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 10-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في السوق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية