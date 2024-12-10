السجن 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لبائع خضراوات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

السجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لبائع بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة بجنايات بنها في القضية رقم 25373 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3556 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم ف إ"، 41 سنة، بائع خضراوات، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 20 / 8 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الحكم على متهم بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز ذخيرة "4 طلقات خرطوش"، مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله، معاون مباحث مركز شرطة طوخ، أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لذلك الإذن أخبره مصدره السري عن مكان تواجده، فانتقل إلى حيث أخبره فأبصره مفترش الأرض وبجواره دراجة نارية، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وكذا 4 طلقات من ذات عيار السلاح الناري المضبوط، وكيس بلاستيكي شفاف بداخله 132 كيس بلاستيكي شفاف يحوي جوهر، وكذا كيس بلاستيكي شفاف بداخله 52 لفافة بلاستيكية تحوي جوهر "الهيروين"، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

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