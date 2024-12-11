ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اليوم لـ 40 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 40 شهيدا منذ فجر اليوم، بينهم 29 في شمال القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم أفاد موقع روسيا اليوم باستشهاد 35 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة شمالي القطاع.

وأصيب صياد بنيران إسرائيلية في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي في مدينة خربة العدس شمالي المدينة، وأطلقت الدبابات إسرائيلية النار بشكل مكثف في منطقة المواصي.

استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إدخال زخم ناري كبير من الربوتات المتفجرة في حي الجنينة برفح وتفجيرها، وإجراء عمليات تجريف واسعة جدا بعد تفجير الربوتات في الحي.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إحراق بعض المنازل وتفريغ المنازل العالية في شارع "عائد البشيتي"، ودمر الجيش الشارع ذاته ومناطق واسعة من عوني ظهير والمضخة.

وتواصل المدفعية قصفها على أحياء شمال رفح مع غطاء كامل من الاستطلاع و"الكواد كابتر" على أجواء المدينة بالكامل.

من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة إن قافلة مساعدات تابعة لها وصلت إلى جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت: "اليوم قامت قافلة مشتركة تابعة للأمم المتحدة بإيصال مساعدات غذائية عاجلة إلى السكان في جنوب ووسط القطاع، وقد أكملت القافلة التي تتكون من 105 شاحنة رحلتها بنجاح عبر ممر فيلادلفيا والمسارات المجاورة الأمر الذي ساعد في توفير الغذاء لحولي 200,000 شخص حيث عملت فرق "الأونروا" يوم أمس بلا كلل للتأكد من توزيع كامل الكمية التي وصلت من المساعدات الغذائية على النازحين".

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