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رياضة

أولى اجتماعات اتحاد الكرة، تكليف بخيت بالمسابقات والدرندلي لدراسة الموقف المالي للجبلاية

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

قرر اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبوريدة، في أول اجتماع له تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و  محمد أبو حسين  عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل. 


كما قرر المجلس  تشكيل لجنة برئاسة المستشار  أحمد حلمي الشريف طارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد. 

وقرر المجلس  تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني  و السيد مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس والدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.


كما تم  تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقًا به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها،  بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.


وتم تكليف سيد بخيت مديرًا لإدارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.


كما تم  تكليف السيد وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها. 
 

كما قرر مجلس هاني أبوريدة تكليف إيناس مظهر عضو المجلس والسيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

وشهدت الجمعية العمومية التي أقيمت  في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديًا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

 

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اتحاد الكرة أحمد حلمي الشريف هاني ابوريده خالد الدرندلي طارق ابو العينين

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