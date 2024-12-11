الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حقيقة إعدام ابن عم بشار الأسد في درعا، وحكاية بداية التصفيات

حقيقة إعدام عمار
حقيقة إعدام عمار الأسد ابن عم بشار في درعا، فيتو

انتشر بشكل واسع مقطع فيديو وصور حالة إعدام زعم النشطاء أنه مقطع لإعدام عمار الأسد، ابن عم الرئيس المعزول بشار الأسد، الذي أسقطته المعارضة السورية، حيث ادعى العديد من النشطاء أن المعارضة نفذت الإعدام في أسرة بشار الأسد، وكان من ضمن هؤلاء عمار الأسد، الذين ادعوا أن مقطع الفيديو لإعدامه.

حقيقة إعدام ابن عم بشار الأسد في درعا

كما زعم آخرين أن مقطع الفيديو والصور لإعدام ابن عم بشار الأسد، عمار الأسد، وعضو مجلس الشعب السوري، مدعين أن الإعدام كان بدون محاكمة، زاعمين أن عصر التصفيات والإعدامات بدأ في سوريا.

 

عضو مجلس الشعب السوري عمار الأسد، فيتو
عضو مجلس الشعب السوري عمار الأسد، فيتو


وبالكشف عن الصور ومقطع الفيديو تأكدنا أن المقطع ليس لأبن عم بشار الأسد، ولكنه لشاب يدعى عمار الأسعد، وأكد العديد من المحللين أن مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو فيديو مضلل، لعملية إعدام زعم العديد من النشطاء أنها لابن عم بشار الأسد، عمار الأسد، حيث يظهر تجمع حشود من الناس قرب رافعة يتدلى منها جثمان شخص، زعموا أنها لعمار الأسد، وذلك تزامنًا مع سقوط بشار الأسد.

إعدام عمار الأسعد في درعا

وكشف البعض حقيقة الفيديو المنتشر، مؤكدين أن مقطع الفيديو بالفعل لشاب يدعى عمار الأسعد في درعا، وحدثت الواقعة يوم 7 ديسمبر الجاري، حيث انتشرت شائعات أن مقطع الفيديو لإعدام عضو مجلس الشعب في اللاذقية وابن عم بشار الأسد، عمار الأسد، لكن ذلك غير صحيح.

حقيقة إعدام ابن عم بشار الأسد، فيتو
حقيقة إعدام ابن عم بشار الأسد، فيتو


وبالبحث تبين أن هناك جريمة مروعة خلف هذا الفيديو المنتشر وحكم الإعدام الصادر الأسبوع الماضي في درعا.

وحكى النشطاء السوريون الجريمة المروعة، فقالوا: "إنه في قرية خربة غزالة في يوم 11 أغسطس 2024، فُجع أهالي خربة غزالة بوجود جثة  لشخص ملقاة على أطراف البلدة، وعند اقترابهم من الجثة صُدم الأهالي عندما شاهدو أنها  تعود لـ محمد زياد الحاج علي "أبو أيسر"، المعروف بسيرته الحسنة بين أهالي خربة غزالة"

ووفقًا لتحقيقات فرع الأمن الجنائي بدرعا، فقد كانت هناك محاولات سابقة لقتل الشاب كان الزوج المقتول الحاج علي يمتلك محل لبيع اللحوم، وكان يعمل لديه شاب يدعى، عمار الأسعد، وقام الحاج علي بطرده قبل أشهر بسبب خلافات بينهما.     

جريمة مروعة وراء إعدام عمار الأسعد

وتابع النشطاء الحكاية قائلين: "وبتضيق الخناق على الزوجة، ديانا، اعترفت بقيامها بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع عشيقها، عمار الأسعد، وقيامهما بجريمة مدبرة بعناية، حيث تسلل عمار الأسعد، بالتعاون مع زوجة أبو اليسر إلى المنزل، وأطلق النار على رأس زوجها أبو اليسر من مسافة قريبة، بينما كان نائمًا، ليرديه قتيلًا على الفور"

مقتل محمد زياد أبو اليسر على يد عمار الأسعد، فيتو
مقتل محمد زياد أبو اليسر على يد عمار الأسعد، فيتو


بعد ارتكاب الجريمة، تعاون عمار الأسعد وزوجة القتيل محمد زياد ونقلا الجثة ودراجته النارية إلى مكان بعيد عن المنزل، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، مما أوحى بأنه تعرض للقتل أثناء توجهه لبلدة إبطع؛ ولإظهار القتل على أنه حدث بسبب إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ليظهراها على أنها من عمليات الاغتيال، التي تقع بشكل يومي في أرجاء المحافظة، لكن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك آثار الدماء، وتضارب أقوال الزوجة، كشفت الحقيقة المخيفة.

وانتشرت حينها، على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التدوينات، التي تؤكد طيب أخلاق الزوج المقتول محمد الحاج علي، وتندد ببشاعة الجريمة، وتطالب بتحقيق العدالة، كما جرت اجتماعات في بلدة خربة غزالة، طالب فيها الوجهاء ورجال الدين، وأولياء الدم من أقارب القتيل، السلطات بضرورة محاسبة الجناة بأسرع وقت.

جنايات درعا تقضي بإعدام عمار الأسعد

 وكانت قضت محكمة الجنايات في محافظة درعا، بتاريخ 14 نوفمبر 2024،  بإعدام المتهمين في الجريمة التي هزت بلدة خربة غزالة في ريف درعا بسوريا، وأسفرت عن مقتل الشاب محمد زياد الحاج علي، وصدر حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق الجناة، مع العلم أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض، التي تختص بمراجعة الإجراءات القانونية المتبعة في القضية والتأكد من صحة تطبيق القانون، وقد تقرر إما تأكيد الحكم أو تعديله.

وفي يوم 7 ديسمبر 2024، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عمار الأسعد، القاتل، وديانا، زوجة القتيل محمد زياد الحاج علي "أبو أيسر"، لإدانتهم بتنفيذ جريمة قتل الشاب الحاج علي، وبعد إلقاء القبض عليهما ثم السيطرة على سجن مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، تمت عملية الإعدام، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى النشطاء أن المقطع المنتشر لإعدام ابن عم بشار، عمار الأسد.

مقتل محمد زياد أبو اليسر على يد عمار الأسعد، فيتو
مقتل محمد زياد أبو اليسر على يد عمار الأسعد، فيتو

وأكد العديد من المحللين أن عائلة بشار الأسد ومنهم ابن عمه عمار الأسد وجميع المقربين لنظام الأسد، غادروا سوريا مع الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد.
 

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