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خارج الحدود

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء: إن بشار الأسد هو بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.

روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها 

ولفت ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة الفصائل المسلحة.

وقال ريابكوف: "إنه (بشار الأسد) آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مبرزًا أنه "سيكون من الخطأ للغاية بالنسبة لي أن أسهب في الحديث عما حدث وكيف تم حله".

روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية

وردًّا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف قائلا: "الأسد اتُّهِم من قبل نفس المجموعة من الدول والحكومات التي تحبط باستمرار محاولات العيش على طريقتها كما حدث في العراق وليبيا وفي العديد من الدول الأخرى".

احتمال ظهور داعش مجددًا في سوريا

وأبرز أنه "من المدهش، ولكن من المثير أيضا أن نلاحظ"، أن الولايات المتحدة "تحدد ردة فعلها واستجابتها" اعتمادًا على من تلاحقه المحكمة.

كما كشف أن من بين الأمور التي تتشارك فيها روسيا مع الولايات المتحدة هي المخاوف بشأن احتمال ظهور داعش مجددا في سوريا.

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