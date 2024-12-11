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خارج الحدود

بلومبيرج: بوتين يحقق في فشل الاستخبارات الروسية في كشف التهديدات ضد بشار الأسد

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن مصادر مطلعة من الكرملين، قولها:" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد معرفة أسباب فشل الاستخبارات الروسية في رصد تهديدات حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد".

بوتين يفتح تحقيقًا مع المخابرات الروسية 

وأضافت المصادر أن عملاء المخابرات الروسية تولوا تنظيم عملية هروب الأسد، حيث تم نقله عبر القاعدة العسكرية الروسية في سوريا.

وأوضحت المصادر أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة التي أقلت الأسد تم تعطيله لتجنب تعقبه.

وأضافت الصحيفة أن موسكو أقنعت الأسد بالفرار إلى روسيا بعد أن خلصت إلى أنه سيخسر الحرب ضد المعارضة.

وفي السياق ذاته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء: إن بشار الأسد هو بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.

روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها 

ولفت ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة الفصائل المسلحة.

وقال ريابكوف: "إنه (بشار الأسد) آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مبرزًا أنه "سيكون من الخطأ للغاية بالنسبة لي أن أسهب في الحديث عما حدث وكيف تم حله".

 

روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية

وردًّا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

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بوتين بشار الأسد الاستخبارات الروسية سوريا

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