خاص.. إلى طارق نور

لأنني يهمني تطوير إعلامنا ليسترد مكانته داخل وخارج مصر، وأرى أن ذلك ضرورة لحماية أمننا القومي، ولمواجهة التحديات التى تواجهنا والتي تتزايد يوما بعد الآخر، أتوجه مباشرة بكلمات مخلصة للأستاذ طارق نور الرئيس الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية..



وكلماتى هذه صريحة وواضحة وكلى يقين أن أى تطوير حقيقى وجاد للإعلام ليصير مؤثرا في الرأي العام يبدأ وينتهى بها.. وهى ثلاث كلمات فقط.



الأولى، إن تطوير الإعلام يحتاج لإعادة الاعتبار للمهنية، أى لمن يفهمون أصول مهنة الإعلام، وليس لمن يشغلون الشاشات بالصراخ أو الزعيق وأحيانا بالسباب والشتائم.. الإعلام لكى يصير مؤثرا في الناس يحتاج أن يكون مقنعا ويقدم لهم المعلومات الصادقة والسليمة..

وأنت بخبرتك يا أستاذ طارق تدرك أن المهنى الحقيقى مثل رجل الدولة يقدر مقتضيات الأمن القومي وحريص عليها.. ومشكلتنا في الإعلام، بل في مجالات أخرى، هو نقص وتراجع المهنية.



والكلمة الثانية أن تقييد الإعلام بالمحظورات الكثيرة يضعفه ويفقده التأثير في الناس، بينما رفع سقف الحرية المتاحة له يقويه ويزيد من قدرته على التأثير في الناس، كما يضيف له القدرة على كشف الأخطاء في بدايتها قبل أن تكبر وتستفحل وتصير خطايا، ويحقق حوارا مجتمعيا متواصلا ودائما بدون الحاجة إلى تنظيم جلسات وترتيب اجتماعات ولقاءات..

وهذا الحوار المجتمعى نحتاجه الآن بشدة وبشكل مستمر لتقوية جبهتنا الداخلية في مواجهة الأخطار التى تحيط بِنَا من شتى الاتجاهات المختلفة الآن.. وأنت بخبرتك أيضا يا أستاذ طارق تعرف أن كل شيء وكل أمر قابل للتناول الإعلامى، ما دام سيتم تناوله بشكل مهني وسيتم الالتزام بالمعايير المهنية عند تناوله.



أما الكلمة الثالثة والأخيرة فهى تتمثل في أن الإعلام صاحب التأثير يحتاج للإعلاميين أصحاب قبول لدى الناس، أو على الأقل الحد الأدنى من القبول.. وأنا لا أقصد بالطبع بالقبول أصحاب الترند الذين يصدمون الناس بما يقولون ويقدمون ويكتبون للترويج لأنفسهم، وإنما أقصد من يحترمهم الناس ومن يرتاحون لسماعهم وروايتهم على الشاشات، ويثقون بأنهم لن يخفون الحقيقة عنهم وسوف يصدقونهم القول..

إن الإعلام رسالة ولكى تصل الرسالة لصاحبها وتؤثر فيه يتعين أن يكون من يقدمها مقبولا لمن تستهدفه الرسالة.. وأنت من المؤكد تعرف يا أستاذ طارق أن تغيير الوجوه الإعلامية بات ضروريا لاستبدال الوجوه غير المقبولة بأخرى تلقى قبولا لدى الناس، وبالطبع هذا يختلف عن عملية تدوير الوجوه الإعلامية.

وأخيرا تمنياتى لك ولكل أعضاء مجلس إدارة الشركة بكل التوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.