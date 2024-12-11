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ثقافة وفنون

72 مليون جنيه إجمالي إيرادات الهوى سلطان منذ بدء عرضه بالسينمات

الهوي سلطان
الهوي سلطان

حقق فيلم الهوى سلطان  إيرادات وصلت إلى 72.786.039 جنيه منذ بدء طرحه بدور العرض السينمائية .

 تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

وكشف الفنان أحمد داوود، عن السبب وراء عدم مشاركته في فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببًا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.

سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

 وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

أحمد داوود يتحدث عن أولاد رزق 3

 وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدًّا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحًا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببًا في الاعتذار".

 

 

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