محافظ القليوبية يوفر 10 فرص عمل وإعانات شهرية خلال لقاء المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها كما وفر ١٠ فرصة عمل بالقطاع الخاص وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

محافظ القليوبية يقدم الدعم لمواطن تم فصله من عمله

وتمكن محافظ القليوبية من تقديم الدعم اللازم لمواطن تم فصله من عمله بهيئة النقل العام نتيجه انقطاعه عن العمل وذلك نظرًا لظروفه الصحية وعلى الفور وجه المحافظ بعمل مذكرة لمخاطبة رئيس الهيئة النقل العام لدراسة حالة الشاكي في إمكانية رجوعه إلى العمل مرة أخرى، كما وجه بتوفير سكن لمواطن لديه نسبة إعاقة ٥ % بمدينة قها كما وفر عطيه كرسي متحرك كهربائي بالمشاركة مع المجتمع المدني لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ القليوبية: توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تمكن من توفير أكثر من ١٠ فرصة عمل مناسبة لمواطن لديهم نسبة إعاقة ٥% بعدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة إعاقته وقدراته، مما يؤكد إيمان المحافظة بأهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل. بالإضافة الي توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثًا بنسبة إعاقة ٥ % في إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها، مما يساهم في تخفيف العبء عنها ومساعدتها على بدء حياتها العملية.

ولم تغب عن اهتمام محافظ القليوبية القضايا الخدمية التي تهم المواطنين، حيث وجه الإدارة الهندسية بالمحافظة بفحص طلب إعادة ترميم سور محاط بمنزل داخل الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالدير موجهًا بسرعة استخراج رخصة ترميم للسور .

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي، وأنها تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.



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