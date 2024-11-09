المعلمة التي لا أعرفها!

مازلت أرى أن القبض على معلم أو معلمة من المدرسة وترحيله إلى مركز الشرطة من خلال عربية الشرطة لهو أمر مُهين لا تقبله نفوس الأسوياء، وخاصة إذا تعلق الأمر بموضوع حدث داخل جدران المدرسة، ولم يكن للمعلم أو المعلمة يد في حدوثه إلا أن نتهم المعلم أو المعلمة بالإهمال وعدم الحرص بما أدى لإصابة أحد التلاميذ..

حالة نفسية تواجهها معلمة فاضلة بأحد مدارس التجريبيات في ديروط نتيجة القبض عليها وترحيلها عبر عربة الشرطة إلى المركز، ثم إلى النيابة وإخلاء سبيلها بكفالة مالية كبيرة، نتيجة لإصابة أحد تلاميذ رياض الأطفال!



ومنذ أيام قلائل توفى مدرس للغة الإنجليزية داخل أحد الفصول بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة إثر شجار نشب بينه وبين ولي أمر إحدى الطالبات والذي يعمل مدرسًا أيضا نتيجة توبيخ المدرس المتوفى للطالبة بسبب تقصيرها في الدراسة.



لست مُعلمًا ولكن المعلم بالنسبة لي الرمز الحقيقي للقدوة في المجتمعات الأكثر تحضرًا صاحب البصمة الأكثر تأثيرًا في كافة الفئات هو الذي أكتسب العلم منه الطبيب والمهندس والصحفي والمستشار وضابط الشرطة، هو ذلك الرجل أو تلك السيدة الذي نتذكرهم دائما حتى بعد عشرات الأعوام ونقول مازلت أتذكر الاستاذ فلان والموقف الفلاني الذي حدث معه..

ربما نلتقيهم بعد الكبر فتجد لهفتك وشوقك إليه تحركك نحوه لإلقاء التحية وتذكره بنفسك إن كان قد أصابه من العمر أرذله.



إن حاجتنا للمعلم كحاجة المجتمع إلى الطبيب لا غنى عنه، وإن نقص عدد المدرسين في المدارس له الكثير من السلبيات التي تنعكس على العملية التعليمية ورعاية النشء، متمنيًا أن تتخذ الوزارة من الإجراءات ما يكفل بتعيين مدرسين جدد، يكون لهم من المزايا والامتيازات ما يؤهلهم لأداء دورهم المنوطين به دون إفراط أو تفريط..

كما نطالب الوزارة بتوفير عمال خدمات معاونة بمدارس أسيوط وخاصة ديروط حيث أن هناك نسبة عجز كبيرة في تلك العمالة.



مازلنا في حاجة إلى تشريعات خاصة بتوفير حماية للمدرسين داخل جدران المدرسة وتوفير بعض الإجراءات التي تقتضيها صيانة كرامة المدرس أمام التلاميذ والطلاب.



* وعلى جانب آخر وصلتني رسالة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين نضعها على مكتب وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي يلتمسوا فيها الموافقة على تطبيق معامل للتفوق رقم ثابت سنويًّا أكبر من الواحد الصحيح..

وليكن 1,5 يتم ضربه في النسبة المرنة المحتسبة سنويًّا قبل احتساب أعداد المقاعد بجميع الكليات المخصصة، لضمان التوزيع العادل لطلاب مدارس المتفوقين وفقًا لتميزهم وتفوقهم، علمًا بأن فكرة المعامل ليست جديدة ومطبقة بالفعل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية، طبقًا لما جاء بنص قرار وزراء التعليم العالي رقم 2180 لسنة 2022 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية.



* وقبل أن أختم مقالي أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لاستجابته بالموافقة على إقامة طالب بالمدينة الجامعية كانت الظروف قد حالت دون تقديمه في المواعيد المحددة سلفًا.