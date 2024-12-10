الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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3 طعنات، إصابة فتاة على يد والدها في المنيا

إصابة فتاة على يد
إصابة فتاة على يد والدها طعنا بسبب خلافات أسرية بالمنيا

أصيبت فتاة على يد والدها طعنا بآلة حادة " سكين" في إحدى مراكز المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة فتاة على يد والدها طعنا بسبب خلافات أسرية بالمنيا

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم أب على طعن ابنته بسبب خلافات أسرية في أحد مراكز  محافظة المنيا.

 

إصابة فتاة على يد والدها في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ر" 16 عام على يد والدها بعدما طعنها عدة طعنات باستخدام آلة حادة "سكين" بسبب خلافات أسرية.

مستشفى المنيا

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تم نقل المصابة إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الأب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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