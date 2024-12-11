الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

مستشفي
مستشفي

أصيب 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي.

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا 

txt

3 طعنات، إصابة فتاة على يد والدها في المنيا

txt

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بعمال المزارع على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

سيارات الإسعاف والأجهزة في المنيا 

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي  التخصصي جنوب المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم ملوي مركز ملوى جنوب محافظة المنيا مستشفي ملوي التخصيصي إصابة 5 عمال في المنيا

مواد متعلقة

3 طعنات، إصابة فتاة على يد والدها في المنيا

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

انتهاء تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط في المنيا

السيطرة على حريق هائل اندلع داخل برج سكني بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد بدء تشغيل مستشفى الأورام بسمالوط

زيارة مفاجئة لوزير التعليم فى المنيا لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

محافظ المنيا يتابع جهود رصف ورفع كفاءة الطرق (صور)

الأكثر قراءة

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

المرشد الإيراني: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في الأحداث

انخفاض يصل لـ 23 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

ديلي ميل تعيد إلى الواجهة لقطات مقززة لعضوة الكونجرس نانسي مايس مع امرأتين ورجل

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

المزيد

خدمات

المزيد

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

منح العمالة غير المنتظمة في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية