إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي.

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بعمال المزارع على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

سيارات الإسعاف والأجهزة في المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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