وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة منية النصر (صور)

أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة منية النصر التعليمية والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية في منية النصر

وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر التعليمية وصابرين المهدي وكيل الإدارة.

وقام مدير المديرية بزيارة عدد من مدارس مركز منية النصر:

مصطفى حكم الإعدادية بالدراكسة

محمود الشناوي الابتدائية

فاروق عبد النبي الابتدائية

الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية

إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

واطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.



انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس

وقام مدير المديرية بشكر المدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية.

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