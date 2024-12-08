الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة منية النصر (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة منية النصر التعليمية والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية في منية النصر

وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية  إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر التعليمية وصابرين المهدي وكيل الإدارة.

وقام  مدير المديرية بزيارة عدد من مدارس مركز منية النصر:

  • مصطفى حكم الإعدادية بالدراكسة
  • محمود الشناوي الابتدائية
  • فاروق عبد النبي الابتدائية 
  • الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية

إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

واطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.


انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس

وقام مدير المديرية بشكر المدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف العربي العملية التعليمية اللواء طارق مرزوق انضباط سير العملية التعليمية تعليم الدقهلية مديرية التربية والتعليم في الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية مركز منية النصر مدير مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

استدعاء أهل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار في عين شمس

تحرير 1519 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية من الشوارع

تمريض حلوان تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج تنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

بيان من البنتاجون حول أحداث سوريا، وتلميح أمريكي بتدخل عسكري في هذه الحالة

أين اختفى بشار الأسد؟.. تكهنات وتقديرات بعد رحلة "الطائرة المختفية"

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد

منوعات

المزيد

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية