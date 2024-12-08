الأحد 08 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية: صرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أكد الدكتور اشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية على سرعة الانتهاء من صرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر وسرعة إزالة الرواكد من المدارس.

الانتهاء من صرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر وسرعة إزالة الرواكد من المدارس

جاء ذلك خلال جولة وكيل تعليم الدقهلية لمتابعة إدارة منية النصر التعليمية والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية في منية النصر

وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية  إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر التعليمية وصابرين المهدي وكيل الإدارة.

وقام  مدير المديرية بزيارة عدد من مدارس مركز منية النصر:

  • مصطفى حكم الإعدادية بالدراكسة
  • محمود الشناوي الابتدائية
  • فاروق عبد النبي الابتدائية
  • الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية

إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

واطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.


انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس

وقام مدير المديرية بشكر المدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية.

 

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