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محافظات

رفع 32 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة في حملة نظافة بقرية الرحمانية

حملة نظافة بقرية
حملة نظافة بقرية الرحمانية

شنت عبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حملة نظافة موسعة بزمام الوحدة المحلية القروية.

وقالت إن الحملة استهدفت الطريق السريع وأمام الوحدة المحلية القروية والأرصفة والطرق العامة وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، حيث تم رفع ما يقرب عن 32 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة بحملة اليوم،  حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.
 

ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة

وشددت رئيس القرية،على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير الحركة المرورية، وذلك بالمتابعة  المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى.
 

وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبد الحليم  محافظ قنا  يولي أهمية كبيرة لملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

جاء ذلك بناء على تعليمات  أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز  بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، حفاظًا على الوجه  الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف يعود بالإيجاب على الحالة النفسية للمواطن. 

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