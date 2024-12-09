إزالة 10 إعلانات مخالفة في حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، عضو قسم الكهرباء بالوحدة، عضو إدارة المتابعة بالوحدة، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، أعضاء إدارة الإعلانات حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بـ منطقة الشئون، وتم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعهم، كما تم إزالة ١٠ إعلانات مخالفة.

حملة تفتيشية على رخص الإعلانات

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات،وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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