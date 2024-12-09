الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 10 إعلانات مخالفة في حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بقنا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، عضو قسم الكهرباء بالوحدة، عضو إدارة المتابعة بالوحدة، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، أعضاء إدارة الإعلانات حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بـ منطقة الشئون، وتم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعهم، كما تم إزالة ١٠ إعلانات مخالفة.

 

حملة تفتيشية على رخص الإعلانات

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات،وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا منطقة الشئون

مواد متعلقة

وكيل تعليم قنا يتابع سير العمل بمدارس إدارة الوقف

محافظ قنا ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية يناقشان مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

تفاصيل حجز أراضى الإسكان المتوسط بغرب قنا (صور)

غلق مزلقان الشعانية لمدة 4 أيام في قنا

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية