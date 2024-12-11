ندوة في هندسة جنوب الوادي تناقش أضرار إدمان المخدرات

تواصلت فعاليات الندوات التوعوية بأضرار المخدرات والإدمان بـ جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

استضافت كلية الهندسة ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطي بحضور بكلية الهندسة بإشراف الدكتور فرج خضارى عميد الكلية بحضور الدكتور منتصر عبدالستار رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإداري ومحمود ياسين ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية بالجامعة.



أضرار المخدرات والآثار السلبية المدمرة

وتناولت الندوة أوجه التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التوعية بأضرار المخدرات والآثار السلبية المدمرة للإدمان نفسيا وعصبيا، كما تناولت الندوة خدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان وخدمات الخط الساخن ودور بيت التطوع بجامعة جنوب الوادي في التوعية والتدريب وإقامة الفعاليات المتنوعة.

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