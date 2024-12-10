بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران

رد مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على ما طرحه دفاع عمر زهران، بأن موكلته سبق لها واتهمت زوجها خالد يوسف بسرقة 2 مليون دولار لشراء قطعة أرض.

تهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

وقال محامي شاليمار الشربتلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:أي مسألة لا يملك أحد الدليل على صحتها أو إثباتها لا ترقى إلى عناء الرد عليها؛ لأنها ليس لها علاقة بتهمة سرقة المجوهرات المتهم فيها المخرج عمر زهران.

واقعة سرقة مجوهران شاليمار الشربتلي

وأضاف: يجب التقيد بحدود الواقعة الخاصة بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي والتي اتهم فيها عمر زهران ونال حكما بالحبس عامين مع الشغل.

طرح اسم خالد يوسف

وتابع: بعيدا عن الزج باسم المخرج خالد يوسف، ما طرحه دفاع عمر زهران خارج إطار الدعوى الجنائية وليس له مناسبة أو تأثير لا على الإدانة أو البراءة.

وعن تعليق شاليمار الشربتلي بشأن إدانة المحكمة لعمر زهران، قالت: "حمدت الله عز وجل الذي أثبت صحة بلاغها وأنها لا تدعي على عمر زهران مع الوضع في الاعتبار أن هذا الحكم ما زال قابلا للاستئناف".

ويتقدم غدا الأربعاء، المحامي محمد حمودة، دفاع المخرج عمر زهران، باستئناف على حكم حبس موكله عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.