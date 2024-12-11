الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن النفقة وخطوات تنفيذها

ترصد فيتو لقرائها، الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة بتحريك دعوى ضد الزوج، والمستندات وشروط تنفيذ حكم الحبس والإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن سداد النفقات الصادرة بأحكام قضائية نهائية من محكمة الأسرة، في التقرير التالي:

الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن سداد النفقات الصادرة بأحكام قضائية نهائية من محكمة الأسرة

-أن يكون مع الزوجة حكم نفقة نهائي

-تقديم طلب لمكتب التسوية برقم الطلب، وتقوم الزوجة بتقديم الصحيفة للمدعي عليه ويتم التأجيل لإعادة الإعلان والتحري وعرض الصلح.

- يتم استلام جواب التحرى والذهاب به للقسم التابع له المدعي عليه للتحري عن قدرته علي الدفع ويساره

-وفي الجلسة المحددة يتم إعلان عرض الصلح وجواب التحري بقدرة المدعي عليه على الدفع.

- المحكمة تحدد عدد الأقساط لدفع المبلغ ويتم طلب حجز الدعوي للحكم.

- أما في حالة عدم حضور الزوج للجلسات يتم القضاء بالحبس 30 يوما إذا لم يتم السداد.



الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة بتحريك دعوى نفقة ضد الزوج

-إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها".

- متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله.

- تعتبر نفقة الزوجة دينً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

- وحدد قانون الأحوال الشخصية شروط تحصيل دين النفقة، حيث إنه له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

- وفقًا للمادة لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ثالثا- شروط تنفيذ حكم نفقة بالحبس ضد الزوج

-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائي

- أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء

- أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

- تثبت الحاضنة ما تستحقه من نفقات بناء على تحريات الشرطة، وحال قدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

-ويشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة.

رابعا- المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس.

- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها

- ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه "مفردات مرتب، تحرى عن الدخل".

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