الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

اندلاع حريق في محل ملابس بمول شهير بأكتوبر وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

محاولة السيطرة على
محاولة السيطرة على حريق محل ملابس بمول شهير، فيتو

اندلع منذ قليل حريق في محل داخل ملابس بمول شهير بالمنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

تلقى مدير أمن الجيزة  بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مول للملابس شهيرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

فتم الدفع بـ 3 سيارات وجارٍ المحاولات السيطرة علي الحريق ومنع وصوله للمحلات المجاورة داخل المول بمحيط الحادث، وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني حول الحادث لتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بالمنطقة الصناعية حريق الحماية المدنية مدير أمن الجيزة

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