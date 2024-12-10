منها اللوحات المعدنية، حالات يحق للمرور سحب رخص سياراتك وطرق دفع المخالفات أون لاين

ترصد فيتو لقرائها، حالات يحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات بكل انواعها من قائدها وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون، وانواع المخالفات وكيفية دفعها اون لاين في التقرير التالي..

اولا- حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة..



-إذا ضبطت السيارة بدون لوحات

- أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى

- أو إذا ضبطت لوحات معدنية وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخي

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير

-وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- فى حال تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.



ثانيا-أنواع مخالفات المرور

-المخالفات البسيطة: مثل عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-المخالفات المتوسطة: مثل تجاوز السرعة المسموح بها، أو عدم الإشارة عند تغيير الاتجاه.

-المخالفات الخطيرة: مثل القيادة تحت تأثير الكحول، أو عدم الالتزام بإشارات المرور.

ثالثا-كيفية دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة أو لاين



-تحديد نوع رخص المركبات.

-إدخال بيانات لوحة المركبة بالأرقام أو الحروف.

-إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الرخصة.

-إدخال رقم الهاتف المحمول.

-اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

-طباعة إيصال الدفع.

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