الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الإثنين في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

 

اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

 

اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

سعر السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم

درجات الحرارة اليوم الإثنين 09 -12- 2024 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

ترامب يعين محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية