التموين تعلن تفاصيل معرض نيبو للذهب.. مشاركة 80 عارضًا يمثلون 49 علامة تجارية.. والوزارة تؤكد: دمغ 220 طنًا من المعادن الثمينة سنويًا

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل معرض نيبو للذهب المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقال وزير التموين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: يسعدني أن يتم تسليط الضوء على حدث مميز لصناعة الذهب والمجوهرات نبيو 2024، هذا الحدث السنوي الذي يعد منصة عالمية لعرض المشغولات الذهبية التي تعبر عن تميز مصر في هذا المجال.

وزير التموين يعلن تفاصيل معرض “نيبو” للذهب

وأضاف أن بداية انطلاق معرض نيبو كان في 2022 بمشاركة 29 عارضا على مساحة 3 آلاف متر مربع، وفي نسخته الجديدة لهذا العام المقرر إقامته من 15 إلى 17 ديسمبر على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارضا دوليا بمشاركة تركيا وأوكرانيا للمرة الأولى.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب وزير التموين عن فخره بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات.

كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية



وأضاف الوزير أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

التموين: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويًا

من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم دمغ المعادن الثمينة من مشغولات ذهبية وسبائك ذهبية تبلغ من 180 طنا إلى 220 طنا سنويا.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصري يمتلك ميزة قوية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، مشيرًا إلى أن المصريين يتمتعون بقدرة على التوسع في أسواق جديدة بسهولة بفضل قوة المنتج المصري.

وأضاف واصف أن الشعبة بدأت في تعزيز مكانتها من خلال التركيز على الجودة العالية والتعقيم للمنتجات المحلية.

تمثيل الصناعة المحلية بشكل أكبر في هذه الفعاليات

وفي إطار المشاركة المصرية في المعارض الدولية، أشار واصف إلى أنه تم النقاش مع الوزير حول ضرورة تمثيل الصناعة المحلية بشكل أكبر في هذه الفعاليات.

وتستهدف المعارض المقبلة تعريف العالم بالمبادرات المحلية التي تتم من خلال الشركات المصرية المنتجة.

وأكد واصف أهمية تحقيق مشاركة قوية في المعارض الدولية مثل معرض إسطنبول وغيره من الفعاليات العالمية، مضيفا أن الجناح المصري في تلك المعارض سيعمل على تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الأعمال المصرية في أسواق الذهب والمجوهرات الدولية.

وأشار واصف إلى أن الشعبة تسعى إلى زيادة التعاون بين مصر ودول أخرى من خلال المشاركة الفعالة في المعارض، بما يسهم في تطوير صناعة الذهب المصرية وتعزيز مكانتها على مستوى العالم.

وأوضح واصف أن الجهود مستمرة لتحقيق النمو في القطاع، متطلعًا إلى مزيد من التقدم في السنوات المقبلة، وخاصة في مجال الصناعات الذهبية.



التموين: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويًا

كما يتضمن المعرض عددا من الفعاليات منها مسابقة تصميم المجوهرات ومعرض الفن التشكيلي، كما أن برنامج المشترين الدوليين يعد إحدى الركائز الأساسية للمعرض والذي نجح في تعزيز التعاون الدولي وزيادة الصادرات، ويستضيف 166 مشاركا من 19 دولة تشمل الخليج العربي، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وللعام التالي على التوالي نحتفي بمسابقة تصميم المجوهرات بمشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخرى، كما أنه سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان "مجوهرات" كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

وتوجه بالشكر إلى وزارة الطيران على تقديم خصومات خاصة على تذاكر السفر لحضور المعرض مما يعمل على زيادة الحضور في نسخة المعرض هذا العام، حيث إن المعرض يعمل على تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

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