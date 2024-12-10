الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

هل سيتم فتح باب التظلمات قريبًا لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة؟

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، عن طرق التقدم بتظلمات وشكاوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

 

 تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة 

وأكدت مصادر بوزارة التموين عدم فتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات الموقوفة، بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية  حتى الآن. 

 

تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر 

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

 

 

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في: 

  • امتلاك سيارة موديل 2017  فأعلى.
  • مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.
  • الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.
  • وقف 250 ألف بطاقة تموينية بسبب محددات الاستبعاد

 

وترتب على تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بداية من شهر ديسمبر الجاري. 

 

وقف صرف الخبز والتموين لأصحاب البطاقات بسبب محددات العدالة الاجتماعية 

كما ترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

 

وقف بطاقات تموين بسبب التيار الكهربائي 

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وقف بعض البطاقات التموينية بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة. 

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

 وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات 

واستطاع  أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين  بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر  2024. 

 

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

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