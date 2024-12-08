التموين: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويًا

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم دمغ المعادن الثمينة من مشغولات ذهبية وسبائك ذهبية تبلغ من 180 طنا إلى 220 طنا سنويا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل معرض للذهب والمجوهرات المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وحضر المؤتمر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وكان اللواء أحمد سليمان أن لجان المصلحة تستمر فى تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالدمغة الحكومية بالمصلحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس.

وطالب سليمان أي مواطن لديه مشكلة تتعلق بالمعدن الثمين عليه التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين وسيتم اتخاذ كل اللازم من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه.

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024

وسيحتوي المعرض على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارض مصري و30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

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