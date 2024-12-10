الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد توفيق يظهر بقناع في تدريبات بيراميدز بتونس (صور)

احمد توفيق، فيتو
احمد توفيق، فيتو

ارتدى أحمد توفيق، لاعب وسط فريق نادي بيراميدز، قناعا طبيا خلال مشاركته في تدريبات الفريق في العاصمة التونسية، استعدادا لمباراة الترجي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض أحمد توفيق لإصابة قوية بارتطام في الوجه مع أحد لاعبي فريق دجوليبا المالي، نجم عنه إصابة قوية في أنف اللاعب وأكمل اللقاء في باماكو مصابا.

وصول بعثة بيراميدز الي تونس

وبعد وصول البعثة إلى تونس خضع توفيق لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف يتطلب معه ارتداء قناع واقي للوجه والأنف خوفا من الالتحامات في التدريبات، استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت.

موعد مباراة بيراميدز والترجي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

غياب بوبو وتوريه عن مباراة بيراميدز والترجي 

وتاكد بشكل رسمي غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه، عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس، وجاءت النتيجة إصابة رضا بوبو بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني بلاتي توريه من إصابة بمزق في الخلفية، وبالتالي غيابهما عن اللقاء بشكل رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز حمد توفيق دوري أبطال أفريقيا دجوليبا موعد مباراه بيراميدز والترجي

مواد متعلقة

صدمة جديدة في بيراميدز قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

بعد العودة من موزمبيق، المصري يبدأ استعداداته للزمالك دون راحة

لاعبو بيراميدز يؤدون تدريبات بالجيم وحمام السباحة والساونا في فندق الإقامة بتونس (صور)

انتظام الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات بيراميدز بالعاصمة تونس

رغم عدم قيده إفريقيا، صديق إيجولا ينضم لبعثة بيراميدز في تونس

انفراجة في أزمة بيراميدز، الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة الفريق بتونس

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية