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رياضة

صدمة جديدة في بيراميدز قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

بلاتي توريه. فيتو
بلاتي توريه. فيتو

تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه، عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه عن بيراميدز 

وخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس، وجاءت النتيجة إصابة رضا بوبو بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني بلاتي توريه من إصابة بمزق في الخلفية، وبالتالي غيابهما عن اللقاء بشكل رسمي.

 

بيراميدز يخوض أول تدريباته في تونس بملعب رادس الفرعي

ويخوض اليوم فريق نادي بيراميدز أول تدريباته الجماعية في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المران الان على الملعب الفرعي باستاد رادس، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر.

وكان الفريق اكتفى في أول أيام تواجده في تونس بأداء التدريبات في الجيم وحمام السباحة لإزالة آثار الإجهاد بعد مباراة دجوليبا ورحلة السفر من مالي إلى تونس.

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