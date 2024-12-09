لاعبو بيراميدز يؤدون تدريبات بالجيم وحمام السباحة والساونا في فندق الإقامة بتونس (صور)

اكتفى لاعبو فريق نادي بيراميدز بأداء تدريبات خاصة في الجيم وحمام السباحة والساونا في مقر فندق إقامة البعثة في العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بأداء تدريبات في الجيم وعدم خوض تدريبات بالكرة من أجل إزالة حالة الإرهاق عن اللاعبين بعد خوض لقاء دجوليبا المالي في باماكو بالجولة الثانية، ورحلة سفر مدتها ٤ ساعات حتى الوصول إلى تونس لبدء التحضيرات للقاء الترجي التونسي

مشاركة الشناوي وإبراهيم عادل وايجولا بتدريبات بيراميدز

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بعد الشفاء من نزلة البرد وانضمامها للبعثة في تونس، وكذلك صديق إيجولا لتجهيزه لمباريات الفترة المقبلة مع الفريق.

وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم من أجل الانتظام في التدريبات حتى موعد اللقاء.

ومن المقرر أن يؤدي بيراميدز أول تدريباته الجماعية مساء الثلاثاء بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

موعد وحكام مباراة الترجي وبيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة، في التاسعة من مساء يوم السبت ١٤ ديسمبر الجاري على استاد رادس بالعاصمة تونس.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

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