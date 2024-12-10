الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وفاة شخص وإصابة 6
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

توفي شخص فيما أصيب 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا.

 

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في المنيا 


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 6 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 

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تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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