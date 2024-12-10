الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل السريع والفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية. 

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

وشدد محافظ المنيا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة. 

محافظة المنيا 

وأكد المحافظ أن أجهزة محافظة المنيا تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى حل مشاكل المواطنين وتعزيز التعاون بين المحافظة ومديريات الخدمات.

مركز ومدينة ملوي

واستجابةً لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بنقل موقف هور إلى مجمع مواقف السيارات بالكوبري البحري، استجابةً لطلبات أهالي قرية أبشادات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية والتيسير على المواطنين.

انفجار خط مياه الشرب في المنيا 

 وفي سمالوط، استجابت الوحدة المحلية لشكوى المواطنين بشأن انفجار خط مياه الشرب بشارع جامع خضر المتفرع من ميدان عبد الهادي، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل سريعًا وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لشكوى بحي جنوب عن انسداد غرف الصرف الصحي، وتم إصلاح المشكلة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

مواسير المياه والمحابس

بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح أعطال مواسير المياه والمحابس في قريتي البهنسا الجديدة ودير السنقورية، وإعادة ضخ المياه بشكل منتظم للأهالى.

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