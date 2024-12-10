السجن المشدد 15 سنة لمتهمة في قضية خلية المنيا الإرهابية

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، بمعاقبة متهمة، لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم بـخلية المنيا الإرهابية بالسجن المشدد 15 سنة.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.



وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، أن المتهم الأول عزت محمد تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.



ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام لوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجنى عليه "أسعد. ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا خافتين مملوكين للغير.

ووجه للمتهمين تهمة سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحة فى وجهها، سرقوا وآخرون مجهولون سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب فى وجه مالكيها.

ووجه للمتهمين تهمة احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة.



ووجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى دولة السودان بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج.

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