الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

انتهاء تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط في المنيا

مركز تحكم الكهرباء
مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بمركز سمالوط، الممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا"، مؤكدًا  أهمية الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم جهود الدولة ووزارة الكهرباء لتلبية الزيادة المستقبلية في استهلاك الطاقة مع دعم التجمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الاستثمارية.

محافظ المنيا: انتهاء تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط لخدمة محافظات الصعيد


وأوضح محافظ المنيا، أن تطوير مركز التحكم يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة ليس فى محافظة المنيا فحسب، بل وفي محافظات الصعيد كافة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه المركز فى تأمين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشروعات الطاقة وضمان كفاءة تشغيل الشبكة الكهربائية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
 

يخدم خمس محافظات في الصعيد 


وخلال جولته، استمع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لشرح تفصيلي عن وحدات التحكم الحديثة. وأوضح المسؤولون أن المركز يراقب 85 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا، الذي يخدم خمس محافظات هي: المنيا، أسيوط، الفيوم، بني سويف، والوادي الجديد، كما يساهم المركز في مراقبة تشغيل المحطات ومستوى أدائها، ويتميز بقدرته على تحديد مواقع الأعطال بسرعة وتقليل زمن الإصلاح، والفصل الكهربائى، مما يؤدي إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية المستمرة لمراكز الأحمال في محافظات شمال وجنوب الصعيد.

مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط


من جانبه، أوضح المهندس أحمد أنور، مدير عام التشغيل والتحكم الإقليمي، أن تطوير المركز في المنيا شمل ربطه بالمحطات عبر كابلات “الفايبر” واستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وبرامج الحاسب الآلي لنقل البيانات من المحطات إلى مركز التحكم. مضيفا أنه تم تدريب مهندسي المركز في ألمانيا، سويسرا، وإيطاليا لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة ومراقبة المحطات بما يواكب أحدث النظم العالمية.

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