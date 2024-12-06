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محافظات

تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

تفاصيل حادث انفصال
تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

 شهدت محافظة المنيا انفصال إحدى عجلات قطار VIP برقم 989، أثناء مروره بالقرب من إحدى القرى.

 تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار VIP في المنيا 

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انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

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 وقع الحادث عندما انفصلت عجلة إحدى العربات في قطار 989 VIP المار على محافظة المنيا، مما استدعى توقفه بشكل طبيعي بعد تقليل السرعة، وتمكن طاقم القطار من نقل الركاب إلى عربات أخرى، وذلك في محاولة لتقليل فترة التأخير دون التأثير على مسار الرحلة.

انفصال عجلة قطار VIP في المنيا 

واستكمل القطار VIP 989 المار على المنيا رحلته بشكل طبيعي بعد الحادث، حيث تم استخدام معدات الرفع لإعادة العجلة إلى مسارها. 

حركة القطارات في المنيا 

وجاري فتح تحقيق في أسباب الانفصال، وعادت حركة سير القطارات على الخط إلى طبيعتها، مع تأكيد عدم وجود أي إصابات أو وفيات. 

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