شهدت محافظة المنيا انفصال إحدى عجلات قطار VIP برقم 989، أثناء مروره بالقرب من إحدى القرى.

تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

وقع الحادث عندما انفصلت عجلة إحدى العربات في قطار 989 VIP المار على محافظة المنيا، مما استدعى توقفه بشكل طبيعي بعد تقليل السرعة، وتمكن طاقم القطار من نقل الركاب إلى عربات أخرى، وذلك في محاولة لتقليل فترة التأخير دون التأثير على مسار الرحلة.

واستكمل القطار VIP 989 المار على المنيا رحلته بشكل طبيعي بعد الحادث، حيث تم استخدام معدات الرفع لإعادة العجلة إلى مسارها.

حركة القطارات في المنيا

وجاري فتح تحقيق في أسباب الانفصال، وعادت حركة سير القطارات على الخط إلى طبيعتها، مع تأكيد عدم وجود أي إصابات أو وفيات.

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