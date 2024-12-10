أول تصريح من محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية

أعلن محمد البشير، المكلف بتشكيل الحكومة السورية، أنه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء ضمت الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وأعضاء حكومة الجلالي.

نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة

وأوضح البشير في تصريح أن عنوان الجلسة كان عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستلام الملفات وتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي يمكن أن تنتهي في 1 مارس.

وأشار إلى أن "هذا التكليف جاء من قبل القيادة العامة وتم تكليفنا بتسيير الأعمال حتى 1 مارس 2025"، مبينا أنه "في حكومة الإنقاذ كان لدينا بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وهناك وزارت لها مقابل ونظير في حكومة النظام، مثل وزارة العدل والأوقاف".

دمج بين الوزارات السورية

وأضاف: "هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو دمج بين الوزارات، هذه سترتب بين المديريات العامة أو الوزارات مع الوزارات في حكومة النظام".

تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد

يذكر أن قيادة المعارضة المسلحة السورية قررت أمس الإثنين، تكليف البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

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