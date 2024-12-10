الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم والصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة إلى جلسة 11 يناير المقبل للاطلاع.

 

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقى القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

 

كانت  النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجنايات حرق كنيسة بكفر حكيم كرداسة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرج الثالثة لجلسة 22 فبراير

اليوم، محاكمة 64 متهما في قضية خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد

السجن 3 سنوات للمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تتوجه إلى المطار استعدادا لرحلة قطر

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

3244 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مرتبات 7 مدربين قادوا منتخب مصر الوطني في آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية